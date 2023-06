Madonna teria febre há um mês mas ignorou sintomas e nunca parou de trabalhar

Madonna estava com febre há cerca de um mês, mas ignorou totalmente os seus sintomas, avança o site “TMZ”.

A “Rainha da Pop” foi no passado fim de semana internada de urgência, passando vários dias nos cuidados intensivos, de forma a combater uma infeção bacteriana. O seu estado de saúde obrigou-a a adiar a sua nova digressão, que passará por Portugal.

Segundo fonte próxima da artista citada pelo site norte-americano, Madonna ignorou os seus sintomas, por querer concentrar-se nos ensaios para a digressão em questão. A artista só foi hospitalizada depois de ter sido encontrada em estado inconsciente.

Esta quinta-feira, Madonna teve alta do hospital. O seu manager, Guy Oseary, anunciou que a digressão que deveria trazer Madonna a Portugal para duas datas, no próximo mês de novembro, fica por enquanto em suspenso.

Porém, ainda de acordo com o “TMZ”, os médicos temem que Madonna ignore as recomendações e volte imediatamente ao trabalho com vista a preparar o arranque da digressão.