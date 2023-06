Pantera no festival Evil Live, em Lisboa: uma massa enorme de corpos a chocarem uns contra os outros

Quando os Pantera anunciaram a sua reunião, em julho do ano passado, muitos foram os que torceram o nariz, independentemente do seu apreço pelo grupo. A ausência de dois dos membros fundadores da banda, Dimebag Darrell e Vinnie Paul, ambos falecidos, não conferia a este anúncio um qualquer título de autenticidade. “Adoro os Pantera, mas isto não é uma reunião de Pantera”, escreveu um fã, no Twitter. “É o Phil [Anselmo] e o Rex [Brown] a tocarem canções dos Pantera com o Zack Wylde e o Charlie Benante. Vai ser fixe, mas não é uma reunião de Pantera”.