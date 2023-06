Taylor Swift: mais oito concertos na digressão europeia

Taylor Swift anunciou mais nove datas para a sua “Eras Tour”, oito delas na Europa.

Para além de Los Angeles, nos Estados Unidos, também Paris, Estocolmo, Zurique, Hamburgo, Munique, Varsóvia, Viena e Londres irão receber concertos extra. Recorde-se que Swift atua em Portugal, no Estádio da Luz, a 24 de maio.

O anúncio foi dado através do website oficial da cantautora, com recurso a um trocadilho envolvendo um verso de ‘The Lucky One’, tema de “Red”.

Taylor Swift encontra-se, de momento, em digressão pelos Estados Unidos, só fazendo uma pausa da estrada em agosto. Perto do final do ano, Swift andará pela América do Sul.

Veja o anúncio: