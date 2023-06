Madonna adia digressão com concertos em Portugal após internamento nos cuidados intensivos

Madonna adiou a digressão que passa por Portugal depois de ter estado internada vários dias nos cuidados intensivos.

“No sábado, 24 de junho, Madonna desenvolveu uma infeção bacteriana grave que a levou a ficar vários dias na unidade de cuidados intensivos”, informa o manager da cantora, Guy Oseary, num comunicado citado pela Sky News.

“A sua saúde está a melhorar, mas [a artista] ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação completa", adianta.

De acordo com a Page Six, Madonna foi encontrada inconsciente e levada de urgência para um hospital de Nova Iorque no sábado, tendo estado entubada, pelo menos, durante uma noite.

"Neste momento, precisaremos de interromper todos os compromissos, o que inclui a digressão. Partilharemos mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início da digressão e espetáculos remarcados", diz ainda o comunicado de Guy Oseary.