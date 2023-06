Rammstein no Estádio da Luz: os vídeos e o alinhamento de um concerto de metal, fogo e muitos decibéis

Na noite de segunda-feira, vários pontos de Lisboa e arredores – mesmo aqueles que se encontram mais distantes do Estádio da Luz – ouviram o ‘trovão’ dos Rammstein. Com um som a sair das colunas que, de acordo com relatos vindos de outros espetáculos da digressão, pode chegar aos 120 decibéis, a banda alemã apresentou no Estádio da Luz, não isenta de polémica, o seu maior concerto em terras portuguesas.

Nas redes sociais, os fãs rapidamente mostraram vídeos de alguns momentos do regresso do grupo a Portugal, partilhando sobretudo os ‘episódios’ de pirotecnia.

Veja aqui: