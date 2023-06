Rammstein ao vivo em Lisboa: rodeada de fogo, a ‘bomba-relógio’ de Till Lindemann não explodiu no Estádio da Luz

Não é fácil lidar com desapontamentos, especialmente quando se trata de pessoas que se respeita artisticamente. Há quem não evite engolir em seco sempre que se ri de uma piada do Woody Allen (à luz das acusações de Mia Farrow), quando canta um refrão escrito por Morrissey (que, politicamente, já se encostou de forma evidente à extrema-direita) ou quando tenta apreciar a prosa de Bukowski (sabendo que o escritor tratava mal as mulheres).

E quando estas pessoas estão à nossa frente? Este pensamento terá ocorrido a muitas das pessoas que acorreram ao concerto dos alemães Rammstein, esta segunda-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, fãs com bilhete comprado bem antes de Till Lindemann enfrentar graves acusações de conduta sexual imprópria.