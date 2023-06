Depois de sofrer 'bullying' ao atuar em Glastonbury, artista britânica anuncia fim de carreira

A artista britânica Billy Nomates anunciou o fim da sua carreira, após ter sido alvo de bullying online.

Billy Nomates, nome artístico de Tor Maries, atuou este fim de semana no festival de Glastonbury. Um vídeo da sua atuação, em que se apresentou sozinha em palco, só com um microfone e com instrumentais pré-gravados, foi partilhado pela BBC6 Music e alvo de vários comentários insultuosos.

Perante a avalanche de críticas, a artista pediu à BBC6 Music para que apagasse o vídeo - o que foi feito - e anunciou a sua reforma da indústria musical. "O nível de abusos que recebi por ir trabalhar foi de loucos", afirmou nas redes sociais.

"Sei que o que faço não é para todos. Sei que muita gente não gosta de mim. Mas os abusos de que fui alvo foram demasiado. Depois deste verão, não haverá mais concertos. Vocês não continuariam a trabalhar num sítio em que vos fizessem isso, porque haveria eu de o fazer?"

O anúncio de Billy Nomates já recebeu vários comentários de músicos, solidários para com a artista. Por cá, também Nuno Markl deixou uma nota de apoio à britânica: “Que os trolls anónimos da Internet, os autoproclamados guardiões do que deve ser o rock, tenham ganho isto, é uma tristeza”.

Veja aqui: