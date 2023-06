A homenagem de Yusuf/Cat Stevens a George Harrison, dos Beatles, no festival de Glastonbury

Yusuf / Cat Stevens atuou no passado domingo em Glastonbury, tendo dedicado uma versão de 'Here Comes the Sun', dos Beatles, a George Harrison, que este ano completaria 80 anos de vida.

Ao longo de um alinhamento muito elogiado composto por 21 canções, o veterano cantautor lembrou Harrison como “uma inspiração”. "Inspirou-nos a todos a viajar, rumo a leste, rumo à luz", disse, fazendo alusão às afinidades do ‘dark horse’ com a música da Índia.