O último concerto de sempre de Elton John no Reino Unido: ‘Tiny Dancer’ com Brandon Flowers, dos Killers, e a homenagem a George Michael

Elton John atuou este domingo no festival de Glastonbury, onde foi cabeça de cartaz. Este foi anunciado com o último concerto de sempre de Elton John no Reino Unido, com a digressão “Farewell Yellow Brick Road”, a derradeira do músico britânico, a terminar a 8 de julho na Suécia.

Durante o espetáculo, Elton John homenageou o seu amigo George Michael, falecido em 2016. O músico dedicou ‘Don’t Let The Sun Go Down On Me’ ao malogrado artista britânico que, caso fosse vivo, faria nesse mesmo dia 60 anos. “Ele era meu amigo e uma inspiração para mim”, disse. “Quero dedicar esta canção à sua memória, e a toda a música que nos deixou, que é tão bela”, afirmou, citado pelo “NME”.