Gilberto Gil dá dois concertos em Portugal

Gilberto Gil anunciou dois concertos em Portugal. O músico brasileiro, que hoje celebra 81 anos, trará a digressão “Aquele Abraço” aos Coliseus de Lisboa e Porto, a 30 de outubro e 2 de novembro respetivamente.

Os concertos, em que estará acompanhado pelos filhos Bem e José e pelo neto João, servirão para percorrer os maiores êxitos da sua carreira - como a canção que dá nome à tour.

Em 2022, Gilberto Gil comemorou o seu 80ª aniversário na estrada, com toda a sua família em palco. A digressão foi filmada e dará origem a “Viajando Com os Gil”, série da Amazon Prime que se estreará na próxima sexta-feira. O Expresso também acompanhou essa tournée: recorde aqui a reportagem de Christiana Martins, na estrada com Gilberto Gil.

Os bilhetes para os concertos de Gilberto Gil, que vão dos 20 euros aos 85 euros, já se encontram à venda nos locais habituais.