David Bruno anuncia pausa na carreira depois de concerto no Coliseu do Porto: “é uma espécie de ‘até um dia destes’ sem data marcada”

David Bruno vai atuar a 7 de setembro no Coliseu do Porto, num concerto de despedida, “pelo menos durante os tempos mais próximos”.

O artista conhecido por cantar as mais improváveis glórias de Vila Nova de Gaia irá celebrar o caminho trilhado até agora e, conforme se pode ler em comunicado de imprensa, “pendurar o fato de treino durante os tempos mais próximos”. O concerto, que marca a estreia de David Bruno no Coliseu do Porto, terá convidados e os bilhetes já estão à venda, com o preço inicial de 12 euros até 2 de julho. “No palco e na plateia haverá muitos amigos, numa despedida que será uma espécie de ‘até um dia destes’ sem data marcada. Nessa celebração caberão todos os sucessos que o seu público conhece de cor”, lê-se na nota de imprensa.

David Bruno editou em 2022 o álbum “Sangue & Mármore”, como uma áudio novela, com a participação de Rui Reininho, Gisela João e Marlon, dos Azeitonas. O músico gaiense, que integrou Conjunto Corona e a dupla David & Miguel, editou ainda "O Último Tango em Mafamude" (2018), “Miramar Confidencial” (2019) ou o vídeo-álbum “Raiashopping” (2020), num registo que convoca o hip hop, a pop romântica e a música popular portuguesa.