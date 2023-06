The Smile lançam primeira canção nova de 2023: ouça aqui ‘Bending Hectic’

Os The Smile, projeto paralelo de Thom Yorke e Jonny Greenwood, dos Radiohead, lançaram um tema novo.

‘Bending Hectic’ é o primeiro lançamento da banda em 2023, e um single há muito aguardado pelos fãs.

A canção foi apresentada ao vivo pelos The Smile em 2022, durante um concerto no festival de Montreux, mas ficou de fora do álbum ao vivo que registou essa atuação. A partir daí, tanto os fãs como os críticos pediram ao grupo para que a lançasse.

‘Bending Hectic’ não fará parte do prometido segundo álbum dos The Smile, cuja data de lançamento não é para já conhecida. A banda inicia hoje uma nova digressão pela América do Norte.

Ouça aqui ‘Bending Hectic’