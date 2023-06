Rina Sawayama arrasa Matty Healy, dos The 1975, no festival de Glastonbury: “Estou farta disto”

Rina Sawayama criticou duramente Matty Healy, vocalista dos The 1975, durante o seu concerto no festival de Glastonbury.

Antes de interpretar ‘STFU!’, a artista dedicou o tema “a um homem branco que vê pornografia violenta envolvendo mulheres de cor, e que faz troça de pessoas asiáticas”. reporta o site “Stereogum”. “É também o dono das minhas masters [gravações originais]. Estou farta disto”, rematou. Tanto Sawayama como Healy fazem parte do catálogo da Dirty Hit Limited, editora da qual o vocalista foi diretor entre 2018 e abril de 2023.

Recentemente, Healy deu uma entrevista ao podcast “Adam Friedland Show”, onde admitiu ser fã de um website pornográfico que se foca na humilhação e degradação de mulheres negras. Na mesma entrevista, riu-se de várias piadas consideradas racistas para com pessoas asiáticas, ditas pelo co-apresentador Nick Mullen. O episódio foi entretanto apagado das plataformas de streaming.

Tanto Rina Sawayama como Matty Healy regressarão a Portugal no próximo mês: a primeira atua a 8 de julho no NOS Alive, o segundo virá com os The 1975 ao Super Bock Super Rock a 14 de julho.