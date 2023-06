Adele interrompeu espetáculo em Las Vegas para falar do tragédia do Ocean Gate: “Eu nem em montanhas russas me meto”

Adele interrompeu o seu espetáculo em Las Vegas, na passada sexta-feira, para conversar com os fãs a propósito da tragédia ocorrida com o submarino da Ocean Gate.

De acordo com a “Rolling Ston”, a artista britânica questionou o público sobre se alguém tido a coragem de fazer uma viagem do género, antes deste acidente. Alguns levantaram as mãos, mas a maioria optou por ficar “em terra”.

Pouco depois, Adele fez a mesma pergunta, mas em relação ao espaço. “Se não vos custasse nada, iriam ao espaço?”, indagou, com resultados semelhantes. Perante as respostas, a britânica desabafou: “não faria nem uma coisa nem outra, mas eu sou medricas”, disse. “Nem em montanhas russas me meto. Não tenho interesse no fundo do mar ou no espaço”.