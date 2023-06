Deputada brasileira quer criar a “Lei Taylor Swift”

A deputada federal brasileira Simone Marquetto deu entrada com uma proposta de lei na câmara de deputados do Congresso Nacional do Brasil que tem como objetivo agravar as penas do crime de especulação de bilhetes.

A lei, que apelidou de “Lei Taylor Swift”, foi proposta após terem sido registados atos de violência no Rio de Janeiro e em São Paulo, por parte dos “candongueiros”, nas filas para comprar bilhetes para os concertos de Taylor Swift que se realizam naquelas cidades brasileiras em novembro.

De acordo com o “Correio Brasiliense”, a deputada pretende que a pena de prisão a cumprir pelo crime de especulação suba de um para quatro anos, e que as multas possam chegar a cem vezes o valor do bilhete.

“É pública e notória a exploração da população brasileira pelos chamados ‘cambistas’ em quaisquer eventos pagos com expectativa de grande afluência de público”, afirmou Marquetto. A deputada pediu ainda para que a proposta fosse aprovada com urgência.

Entretanto, Taylor Swift acrescentou mais datas da sua “Eras Tour” nestas cidades. Em maio de 2024, a artista irá estrear-se em Portugal, com um concerto no Estádio da Luz.