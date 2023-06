Venda de bilhetes para Taylor Swift no Brasil: fãs a dormir em barracas e “idosos suspeitos” na fila

A venda de bilhetes para os três concertos que Taylor Swift dará em São Paulo (Brasil), no próximo mês de novembro, arrancou esta quinta-feira. Os fãs, no entanto, acamparam muito antes à porta das bilheteiras do Allianz Parque.

O website “G1”, do portal "Globo", descreve um panorama de “fãs cansados e idosos desacompanhados”, que designa de “suspeitos”. Porquê? De acordo com elementos da segurança ouvidos pelo site brasileiro, terão sido contratados por especuladores (os chamados “cambistas”, na expressão mais usada em português do Brasil) para ocuparem vários lugares na fila, de forma a poderem ter acesso a um número substancial de bilhetes para revenda a preços altos.

Foram precisamente estes que a “Globo” não conseguiu ouvir, ao contrário dos fãs, geralmente bem-humorados. Alguns pediram empréstimos, a bancos ou aos pais, para adquirir o seu bilhete. Outros indicaram o que farão depois de comprar os bilhetes: “terapia”. E alguns revelaram que sucederam altercações entre os “cambistas” e os “fãs verdadeiros” na luta pelos melhores lugares.

Recorde-se que Taylor Swift atuará no Estádio da Luz, em Lisboa, a 24 de maio de 2024. Os fãs que quiserem adquirir bilhetes, que ainda não têm preços anunciados, poderão fazer o registo no site da SeeTickets esta sexta-feira, às 23h59.

Segundo informações que a BLITZ pôde apurar, o processo de registo online está a decorrer sem quaisquer problemas, sendo surpreendente o número de inscrições para o concerto, “na ordem das dezenas de milhar”, já anunciado para Lisboa, muito semelhante ao de Madrid.

Só depois de terminado este processo será revelado o preço dos bilhetes e, então, terá início a venda que arranca a 12 de julho às 12h “para os titulares de códigos de acesso” (enviados, segundo a Seetickets, até às 17h do dia anterior), sendo que os bilhetes serão “vendidos por ordem de chegada, enquanto durar o stock disponível”, segundo se pode ler na página de registo.