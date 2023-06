James Cameron compara a implosão do Titan ao naufrágio do próprio Titanic: “Ninguém ligou aos avisos”

O realizador de cinema James Cameron abordou a tragédia ocorrida com o submersível Titan, cujos destroços foram localizados esta quinta-feira no Atlântico.

Em entrevista à “ABC News”, o homem que rodou “Titanic” (1997) comparou a implosão do Titan, que vitimou os cinco tripulantes que viajavam até ao fundo do mar para observar os destroços do Titanic, com o naufrágio do próprio navio em 1912. O cineasta, que ao longo da vida mergulhou 33 vezes para observar de perto o navio, lamentou que a equipa responsável pelo Titan tenha ignorado os avisos relativos à segurança do veículo.

“Havia muita gente preocupada por causa deste submarino. Houve até quem escrevesse cartas à empresa [Ocean Gate] a dizer que aquilo que estavam a fazer era demasiado experimental para poder transportar passageiros, e que precisava de ser certificado”, afirmou.

“Espanta-me a semelhança com o desastre do Titanic. O capitão do navio foi alertado repetidamente para o gelo, e mesmo assim seguiu em frente a todo o vapor. Muitas pessoas morreram como resultado disso”, considera. “Esta é uma tragédia semelhante, em que ninguém ligou aos avisos. Aconteceu exatamente no mesmo local. É espantoso, é muito surreal”, rematou.