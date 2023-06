Barack Obama garante que as suas playlists são realmente criadas por si e não por um estagiário

Barack Obama garantiu que as suas playlists são curadas por si próprio, e não por nenhum conselheiro.

No final de cada ano, o antigo presidente dos Estados Unidos tem por tradição partilhar uma lista com os seus livros, filmes e canções preferidas dos doze meses antecedentes. Em 2022, Obama incluiu temas de artistas do espectro indie, como os War On Drugs ou Mitski.

Em entrevista ao humorista Hasan Minhaj, Obama reconhece: “as pessoas acreditam que sou eu quem escolhe os livros e os filmes, mas a juventude pensa que foi ela quem inventou o rock n' roll e o hip-hop”. “As minhas playlists são [vistas como] de tal forma incríveis que as pessoas acreditam que deve ter sido um estagiário de 20 anos [o responsável por elas]. Não! Tenho tudo no meu iPad”, continuou.

“Em relação às minhas listasm tento ser sempre detalhado, colocar coisas de que realmente gosto. Confesso que, por vezes, me sugerem algumas. O que normalmente acontece no final do ano é que me dizem: ‘tens que ouvir isto’. Mas, a não ser que tenha realmente ouvido, lido ou visto, não entra nas listas”, explicou.