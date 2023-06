David Bowie: “Ziggy Stardust”, o filme, nos cinemas em Lisboa e Porto

Os cinemas UCI Arrábida e UCI El Corte Inglés irão acolher, no dia 3 de julho, a estreia do filme-concerto “Ziggy Stardust”, com imagem restaurada e áudio remasterizado. As projeções estão marcadas, em ambas as cidades, para as 19h.

Para além do filme, também a sua banda-sonora será remasterizada e reeditada, contendo pela primeira vez a versão integral do espetáculo. O álbum estará disponível a 11 de agosto, nos formatos 2CD, 2LP e edição deluxe com blu-ray.

Confira aqui o alinhamento da edição deluxe:

CD 1

1. Introduction Part 1

2. Hang On To Yourself

3. Ziggy Stardust

4. Watch That Man

5. Wild Eyed Boy From Freecloud

6. All The Young Dudes

7. Oh! You Pretty Things

8. Moonage Daydream

9. Changes

10. Space Oddity

11. My Death

CD 2

1. Cracked Actor

2. Time

3. The Width Of A Circle

4. Let's Spend the Night Together

5. Suffragette City

6. White Light/White Heat

7. Medley: The Jean Genie / Love Me Do / The Jean Genie (feat. Jeff Beck)

8. Round And Round (feat. Jeff Beck)

9. Farewell Speech

10. Rock 'n' Roll Suicide



Blu-Ray

1. Opening Credits/Introduction

2. Hang On To Yourself

3. Ziggy Stardust

4. Watch That Man

5. Wild Eyed Boy From Freecloud

6. All The Young Dudes

7. Oh! You Pretty Things

8. Moonage Daydream

9. Changes

10. Space Oddity

11. My Death

12. Cracked Actor

13. Time

14. The Width Of A Circle

15. Let's Spend the Night Together

16. Suffragette City

17. White Light/White Heat

18. Medley: The Jean Genie / Love Me Do / The Jean Genie (feat. Jeff Beck)

19. Round And Round (feat. Jeff Beck)

20. Farewell Speech

21. Rock 'n' Roll Suicide

22. End Credits