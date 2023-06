Família de Bruce Willis celebra o Dia do Pai com homenagem tocante: “Temos muita sorte por te ter”

A família de Bruce Willis celebrou o Dia do Pai, que nos EUA tem lugar a 18 de junho, o primeiro desde que o ator foi diagnosticado com demência, condição de saúde que o obrigou a reformar-se.

“O Dia do Pai é a altura em que reflito sobre a minha apreciação e respeito pelo Bruce, enquanto o vejo a cuidar dos nossos pequenos”, escreveu a sua esposa, Emma Heming Willis, no Instagram.

“Pode não ser ‘normal’, mas o que o Bruce lhes está a ensinar durará gerações. Amor incondicional, bondade, força, compaixão, paciência, generosidade, resiliência. Feliz Dia do Pai ao melhor pai que conheço”.

Também Demi Moore, que foi casada com Willis durante 13 anos, o homenageou. “Obrigado por me dares estas três lindas raparigas”, afirmou, ao lado de uma fotografia com as três filhas do ex-casal: Rumer, Scout e Tallulah.

Rumer, de 34 anos, partilhou por seu turno uma fotografia do seu pai com o a bebé Louetta, neta do ator. “Temos muita sorte por te ter”, afirmou.

Veja as fotos: