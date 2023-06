Avril Lavigne e Tyga terminam relação

Quatro meses depois de terem iniciado a sua relação, Avril Lavigne e Tyga decidiram separar-se.

Em fevereiro, o “TMZ” avistou o casal a trocar algumas carícias num restaurante em Los Angeles, com o anúncio público de que estavam a namorar a ser feito em março.

Porém, os horários preenchidos de ambos levaram agora ao fim do romance. O mesmo “TMZ” afirma que Tyga está focado em compor música nova, ao passo que Lavigne se encontra a braços com a sua nova digressão.

Lavigne iniciou uma relação com Tyga depois de se separar do também rapper Mod Sun, de quem estava noiva. Quanto a Tyga, partilha um filho de dez anos com Blac Chyna e esteve, também, numa relação com Kylie Jenner.