A menos de um mês do regresso a Portugal, a surpresa dos Arctic Monkeys ao vivo em Londres

Os Arctic Monkeys surpreenderam os fãs com a presença de um convidado especial, em palco: Miles Kane, o músico com quem Alex Turner, vocalista dos Arctic Monkeys, criou o grupo Last Shadow Puppets.

Naquele que foi o último de três concertos dos Arctic Monkeys em Londres, no Estádio Emirates, a banda britânica convidou este velho amigo para, juntos, interpretarem o clássico ‘505’.

A última vez que os Arctic Monkeys tinham tocado juntos com Miles Kane deu-se em 2018, também em Londres. Recorde-se que a banda que no ano passado lançou o álbum “The Car” irá atuar no NOS Alive, a 7 de julho.

Veja o vídeo da atuação: