Recordar é viver: quando Beyoncé recebeu uma visita surpresa do marido Jay-Z em Lisboa

Em março de 2014, Beyoncé deu em Lisboa os dois últimos concertos da sua Mrs. Carter Show World Tour.

Na altura, a Meo Arena (agora Altice Arena) encheu por duas vezes para receber a cantora norte-americana. O que os fãs não esperariam é que, na segunda dessas noites, Beyoncé fosse acompanhada em palco pelo marido Jay-Z, que apareceu de surpresa para cantar em 'Drunk in Love'.

Escrevia a BLITZ na altura: "Não foi anunciado e surpreendeu o público do concerto desta noite de Beyoncé em Lisboa: Jay-Z - o músico, produtor e empresário norte-americano, dono de uma das maiores fortunas do mundo da música - juntou-se à mulher, Beyoncé, no concerto desta na Meo Arena. 'Drunk In Love' foi a canção interpretada em conjunto, tal como acontece em Beyoncé, quinto álbum da cantora. Jay-Z saiu depois de cena, deixando Beyoncé visivelmente comovida. Um momento inesperado do casal mais rico do show business."

Veja aqui o momento mais inesperado do último concerto que Beyoncé deu, até hoje, em Portugal.