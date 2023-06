ProfJam recordou no podcast Posto Emissor o episódio psicótico e os “exageros” que o levaram a ser internado em 2019. “Estava a envenenar-me. Quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga”, assume o rapper.

“Quando tens um surto psicótico, acabas por quebrar uma espécie de selo com a realidade", defende ProfJam antes de acrescentar: “tinha de ser a vida a pôr-me travão. No fundo, estava com um comportamento destrutivo”.

