ProfJam: “A Igreja não deve mudar consoante as vontades. As questões da sexualidade ou do ato de matar são sempre complicadas”

ProfJam editou recentemente um novo álbum, intitulado “MDID - Música de Intervenção Divina”, e no episódio desta semana do podcast Posto Emissor falou sobre a forma como, enquanto católico, encara a posição da Igreja em assuntos como a homossexualidade, a eutanásia ou o aborto.

“A Igreja não deve mudar consoante as vontades. As questões da sexualidade ou do ato de matar são sempre complicadas”, começa por dizer o rapper, “se a Igreja, como instituição conservadora, tem o objetivo de conservar algo que aconteceu há muito tempo, não pode hoje dizer uma coisa e amanhã dizer outra”.

Ouça a resposta completa a partir dos 28 minutos e 52 segundos: