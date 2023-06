Carolina Deslandes: “Bruno de Carvalho é tudo o que está errado numa pessoa”

A cantora e compositora Carolina Deslandes foi esta quarta-feira convidada do programa “As Três da Manhã”, na Rádio Renascença.

Confrontada com as perguntas “difíceis” de Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão (a rubrica “Desculpa, mas vais ter de perguntar”), a artista foi instada a pronunciar-se sobre Bruno de Carvalho, o ex-presidente do Sporting e antigo concorrente do reality-show “Big Brother Famosos” que mantém, atualmente, atividade na música, tendo recentemente participado no tema ‘Castigo’, do cantor angolano Scró que Cuia. A pergunta, em concreto, foi: “Respeitas todas as opiniões de colegas da música, mesmo as de Bruno de Carvalho?”

“Para começar, ele não é meu colega da música. Não o respeito. Zero. Se não respeito a pessoa, dificilmente respeitaria a sua opinião”, respondeu. “[Ele] é tudo o que está errado numa pessoa, para mim. Desde [o que] fala ao comportamento, à misoginia... Vamos todos fingir que esta pessoa não esteve envolvida (…) em coisas gravíssimas? O futebol está sempre acima de tudo e para mim não está”, elaborou Deslandes, afirmações que, em programa da TVI no qual é comentador, Bruno de Carvalho deu a entender que o levarão a acionar judicialmente a artista por “calúnia e difamação”.

Veja aqui ou clique em “ver no YouTube” na caixa em baixo: