Vem aí “a última canção dos Beatles”, com a ajuda da inteligência artificial

Paul McCartney anunciou o lançamento de uma última canção dos Beatles, composta com a ajuda da inteligência artificial.

Em declarações à BBC Radio 4, McCartney explicou que essa tecnologia foi utilizada para “retirar” a voz de John Lennon de uma maqueta antiga, para que a canção pudesse ser terminada. “Já a terminámos e será lançada este ano”, disse.

“Foi possível extrair a voz do John de uma cassete manhosa. Tínhamos a voz dele e um piano, e conseguimos separá-los com a inteligência artificial. Pelo que quando começámos a gravar aquela que será a última canção dos Beatles, é com base numa maqueta que eu e o John tínhamos feito”.

Não foram revelados mais detalhes acerca da canção, embora se especule que possa ser ‘Now and Then’, uma canção nunca terminada por Lennon e que foi gravada em 1978.