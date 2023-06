Slipknot editam novo EP de surpresa: ouça aqui “Adderall”

Os Slipknot editaram, de surpresa, um novo EP: “Adderall”.

O EP conta ao todo com seis temas, entre eles três versões do tema-título. Juntamente com o disco, foram disponibilizados alguns novos vídeos, realizados por Shawn “Clown” Crahan - que teve que abandonar a digressão da banda.

“Estamos a desconstruir para continuar a abrir caminho para a evolução”, afirmou. “Nesta altura, já nada é seguro”.

Recorde-se que os Slipknot regressam a Portugal no final deste mês, para uma atuação no festival Evil Live, na Altice Arena. Ouça aqui “Adderall”: