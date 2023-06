Filha de Pink canta e encanta durante concerto em Inglaterra: veja o vídeo

A filha de Pink, Willow, foi a convidada especial do primeiro concerto da nova digressão britânica da artista, realizado em Bolton na passada quarta-feira.

A menina de 12 anos surpreendeu os presentes com a sua versão de ‘Cover Me In Sunshine’, incluindo a mãe, que não escondeu o seu orgulho. “Volta para dentro da minha barriga”, brincou.

Mãe e filha já tinham mostrado uma versão conjunta do tema, no TikTok, em 2021. Veja a performance: