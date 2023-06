Josh Homme (Queens of the Stone Age): “Muita gente me diz que eu vivo no limite e tenho de ter cuidado. Mas eu nunca vou chegar aos 72 anos”

Josh Homme, vocalista e guitarrista dos Queens of the Stone Age, conversou com a BLITZ sobre “In Times New Roman…”, o novo trabalho da sua banda, que chega às lojas a 16 de junho, uma entrevista que publicaremos dentro de alguns dias.

A BLITZ convidou Josh Homme a comentar uma frase que nos disse numa entrevista em 2017, sobre as mortes então recentes de Chris Cornell, dos Soundgarden, e Chester Bennington, dos Linkin Park. Na altura, afirmou não esperar que o mundo fosse “bonzinho” para si. “Quando estamos dispostos a dedicar a nossa vida à arte, a instabilidade faz parte do que aceitamos. Sentamo-nos na beira do precipício, a documentar o que vemos. Algumas pessoas caem. Sempre foi assim. Não quero parecer frio, mas talvez seja esse o preço que aceitamos pagar.”

Ainda concorda com essa ideia manifestada em 2017?, quisemos saber agora.

“Sem dúvida!”, responde Josh Homme em 2023. “Muita gente me diz que eu vivo no limite, e que tenho de ter cuidado. Eu acho que essas pessoas são demasiado cautelosas, e até as compreendo. Mas eu nunca vou chegar aos 72 anos. Isto não quer dizer que queira morrer, só significa que aceito que a vida é difícil, que é dura. Que é brutal. Os últimos quatro ou cinco anos têm sido, para mim, um exercício de aceitação. Em ano e meio, perdi nove pessoas próximas de mim. Parte de mim ficou destruída, e achei que não ia aguentar"