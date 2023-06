Fernando Ribeiro, dos Moonspell, sofre problema de saúde na Polónia e regressa a Lisboa para tratamento hospitalar

Fernando Ribeiro foi na passada quinta-feira assistido por paramédicos após um concerto dos Moonspell no festival Mystic, em Gdánsk, na Polónia.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o vocalista do grupo começa por agradecer o apoio “no concerto mais difícil da minha vida de 30 anos de Moonspell”, revelando que se debate, neste momento, com um problema de estômago e que se encontra, neste momento, em Portugal a receber tratamento médico.

“A vida, ultimamente, não tem sido um ar de rosas. As pandemias, o regresso para três meses de digressão em condições difíceis, questões pessoais, o estado horrível do nosso mundo e alguns problemas de saúde acumularam-se e ontem fui-me abaixo à frente de todos vós (…) Uma palavra de agradecimento à equipa de paramédicos que me assistiram após o espectáculo e me ‘arranjaram’, para que eu pudesse regressar a Portugal. Neste momento estou a ser observado e testado num hospital de Lisboa e estou certo de que ficará tudo bem. O meu problema de saúde é de estômago, nada a ver com drogas (que não uso) ou álcool (não tenho bebido ultimamente), agravado pela sensação de exaustão e (sim) depressão que me atinge ultimamente e que vencerei com o tempo”, revela o músico.

Os Moonspell, refere Ribeiro, manterão em pé os restantes concertos durante o verão, fazendo depois “uma pequena pausa” para se concentrarem em “assuntos pessoais e outros projetos” da banda.