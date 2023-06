Primavera Sound Porto: tudo fica mais bonito quando tocam as Alvvays

Quando os Alvvays surgiram, há cerca de dez anos, já se percebia que a intenção era honrar uma tradição jangle-pop com mais história no Reino Unido do que no Canadá natal da banda. ‘Archie, Marry Me’, o primeiro single do debutante álbum homónimo, mostrava ao que vinham Molly Rankin e companheiros: uma indie pop acima de ‘twee’, mas sem vergonha de ser sensível, sem pudor também nas virtualidades ‘jangly’ das guitarras, temáticas de agruras do coração, da vida nos vintes a caminho dos trintas, numa espécie de versão transatlântica dos Camera Obscura, a melhor banda de Glasgow depois dos Belle & Sebastian.

“Antisocialites”, em 2017, abriu o espectro. Os teclados começaram a incutir uma nostalgia de uns 80s sonhadores, nomeadamente em ‘Dreams Tonite’, uma balada sensacional, ainda que a verve jangly, muito C86 circa The Primitives, se mantivesse. Aliás, na panóplia de referências de Rankin estão os Smiths e os Teenage Fanclub, confirmando que é nas ilhas britânicas que a paternidade desta música se localiza. “Blue Rev”, lançado no ano passado, acrescenta um ingrediente de melancolia à habitual hiperatividade elétrica, tornando a banda muito mais torneada, capaz de visitar e deixar-se ficar em ambientes menos provisórios, encontrando algum caos com inesperada claridade.