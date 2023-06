Primavera Sound Porto: Kendrick Lamar tinha saudades do festival e o festival tinha saudades dele (mas merecia mais)

Nove anos depois de ter feito jus ao estatuto de “next big thing” do hip-hop e conquistar o público do Primavera Sound, Kendrick Lamar regressou ao Porto já como celebrado veterano. É incontestável que a sua criatividade se tem expandido de disco para disco – desde a edição de 2014, editou três álbuns incontornáveis: “To Pimp a Butterfly” de 2015, “DAMN.” De 2017 e “Mr. Morale & The Bigsteppers” de 2022 – e que as suas rimas conscientes e interventivas vão ganhado mais e mais repercussão quer entre os admiradores anónimos quer entre os seus pares. Dito isto, o espetáculo regado a chuva que trouxe a este primeiro dia do Primavera Sound Porto de 2023 - e que não deixou fotografar - empalideceu por comparação às expectativas criadas, à partida, pelos melhores argumentos.