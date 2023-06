PJ Harvey anuncia digressão europeia e lança nova canção: ouça aqui ‘I Inside The Old I Dying’

PJ Harvey lançou uma canção nova, ‘I Inside The Old I Dying’.

O tema fará parte do álbum com o mesmo nome que a artista lançará no dia 7 de julho, e que é o sucessor para “The Hope Six Demolition Project” (2016).

Em comunicado, PJ Harvey afirmou que esta canção “delicada e bela” lhe “fugiu” durante as sessões de gravação.

“Ao longo das últimas cinco semanas, tentámos captá-la por diversas vezes - e falhámos”, disse. “Mas, depois, o John [Parish, produtor e colaborador] reformulou a forma como o padrão de guitarra soava. À medida que ele mo mostrava, o Flood [produtor] passou-me um microfone e começou a gravar, enquanto eu tentava descobrir como cantá-la. O resultado capta o sentimento etéreo e melancólico que procurava”.