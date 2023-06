A loucura dos Mars Volta no Primavera Sound Porto: uma sinfonia no meio da tempestade

Para simplificar, chamamos-lhe rock progressivo. O que cabe aqui, num palco onde há teclados, manipulação de som, bateria e percussão, baixo, a guitarra de Omar Rodríguez-Lopez e a pose entusiástica e histriónica de Cedric Bixler-Zavala? Cabe loucura guitarrística (Omar não se poupa), teclados labirínticos que os The Who só arranharam, camadas de rock torrencial, técnico, por vezes demasiadamente técnico (aquele exagero de geek-prodígio enamorado consigo mesmo), jam sessions charradas entre 1968 e 1970, ensinamentos kraut dos Can, trechos para cenas eufóricas em filmes giallo .

Não haja dúvidas: os Mars Volta que entre 2001 e 2012 desbarataram o punk rock e o hardcore dos At the Drive-In e criaram obras conceptuais sofisticadas são os mesmos que, em 2019, decidiram regressar. A sua música dir-se-ia até porventura mais extrema, mais tempestuosa que onírica, mais imprevisível do que formulaica, mas é como se não tivessem estado fora.

Ah, e a voz por vezes estridente, outras em falsete bem segurado, e ocasionalmente em registo soul ultra respeitável de Bixler-Zavala (veja-se ‘The Widow’), homem eternamente viciado em segurar o suporte do microfone como quem se atira a um haltere maior do que a conta.

O que há mais esta noite? Água em quantidade suficiente para fazer afundar calçado raso e pouco preparado para uma lama 10 graus negativos na escala de Glastonbury que não víamos no Parque da Cidade do Porto desde 9 de junho de 2012, primeira edição do Primavera Sound português, algures entre os guardas-chuva nos Spiritualized e o cancelamento de Death Cab for Cutie. E uma parte significativa do público ‘refugiada’ em locais menos propícios à ‘molha’, nomeadamente no espaço onde se juntam as mesas corridas da restauração, uma espécie de novo palco improvisado, o dos que se querem secos. São Pedro, que se festeja a 29 de junho, quis vir a esta festa primeiro.