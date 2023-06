João Grande (Taxi): “Fui ao centro comercial, inchadíssimo, com uma t-shirt que mandámos fazer. Fui chamado de tudo”

João Grande, vocalista dos Taxi, é o convidado da edição desta semana do Posto Emissor. Com música nova da sua banda de sempre acabada de lançar (o single ‘Nunca Mais’), o artista nascido no Porto em 1954 desfiou memórias de meio século de música.

Lembrando o ‘rebentar’ do rock português de 1980/81, o artista exulta: “De um momento para o outro, tornamo-nos conhecidos a tocar músicas nossas. Não poderia haver maior orgulho”. Contudo, o país ainda não estava preparado para as ‘extravagâncias’ das novas estrelas. “[Em plena fase de sucesso de ‘Chiclete’], fui até ao Centro Comercial Brasília, aqui no Porto, inchadíssimo, com uma t-shirt que dizia ‘Taxi é outra música’. Fui chamado de tudo. Jurei para nunca mais.”

Ouça a história completa a partir dos 16 minutos e 30 segundos: