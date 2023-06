A cinco meses do concerto de Taylor Swift na Argentina, já há quem acampe à porta

A cinco meses do concerto de Taylor Swift no Estádio Monumental, em Buenos Aires (Argentina), já há quem acampe à porta do recinto.



Entrevistadas pelo canal de televisão C5N, duas fanáticas pela artista norte-americana confessaram que nem sequer tinham ainda bilhete para o concerto - o que não as impediu de ir, imediatamente, guardar um lugar na fila de entrada.



Não é a primeira vez que tal acontece na Argentina; no ano passado, conta o jornal “Olé”, sucedeu o mesmo com os concertos de Harry Styles. Porém, será difícil a estas fãs manter as suas tendas no mesmo local, devido aos jogos do clube de futebol River Plate naquele estádio



Os bilhetes para o público em geral foram colocados à venda esta terça-feira, depois de terem sido disponibilizados 24 mil bilhetes em pré-venda. Os preços variam entre os 16 mil e os 85 mil pesos argentinos (61 a 327 euros).

Taylor Swift nunca atuou em Portugal, tendo estado anunciada para o NOS Alive de 2020, cancelado devido à pandemia de covid-19.