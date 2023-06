The Weeknd no Passeio Marítimo de Algés: o alinhamento e os vídeos de um regresso desejado

The Weeknd atuou esta terça-feira no Passeio Marítimo de Algés na estreia da manga europeia da digressão “After Hours Till Dawn”, o mesmo espaço onde em 2017 se apresentou pela última vez entre nós, então no festival NOS Alive.

Lamentando ter feito os fãs portugueses esperarem tanto tempo pelo seu regresso, perante lotação esgotada, o canadiano que responde pelo nome de Abel Tesfaye (ele admite que a designação The Weeknd está de saída) apresentou um alinhamento de 31 canções.

Começou com ‘Take My Breath’ e terminou, num único encore, com a estreia ao vivo de ‘Popular’, da banda sonora de “The Idol”, recém-apresentada série de televisão co-criada por Tesfaye e por si também protagonizada, ao lado de Lily-Rose Depp. Pelo meio perfilaram-se sucessos como ‘Can’t Feel My Face', ‘I Feel It Coming', ‘Save Your Tears’ e, claro, ‘Blinding Lights’, a par de versões de Kanye West, Drake ou Future.

Veja a ‘setlist’ completa da noite de Algés e vídeos de alguns momentos partilhados por fãs:

Take My Breath

Sacrifice (Swedish House Mafia remix)

How Do I Make You Love Me?

Can't Feel My Face

Lost in the Fire (Gesaffelstein cover)

Hurricane (Kanye West cover)

The Hills

Often

Crew Love (Drake cover)

Starboy

House of Balloons / Glass Table Girls

Heartless

Low Life (Future cover)

Reminder

Party Monster

Faith

After Hours

Out of Time

I Feel It Coming

Die for You

Is There Someone Else?

I Was Never There

Wicked Games

Call Out My Name

The Morning

Save Your Tears

Less Than Zero

Blinding Lights

Encore:

Double Fantasy

Creepin’ (Metro Boomin cover)

Popular