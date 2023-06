Taylor Swift e Matty Healy dos The 1975 separam-se depois de um mês de namoro

Apenas um mês após terem divertido a internet com a sua relação, Taylor Swift e Matty Healy (The 1975) estão separados. A notícia foi avançada pelo “TMZ”, não se conhecendo ainda os motivos da separação.

Os rumores de uma relação entre os dois músicos começaram no início de maio, quando Swift se separou de Joe Alwyn, seu namorado de longa data. Healy foi visto em vários concertos da presente digressão de Taylor Swift e, segundo a “Billboard” o casal foi por esta altura avistado a sair dos estúdios Electric Lady, em Nova Iorque, e nas imediações do apartamento da cantora.

Durante o concerto dos The 1975 no festival Big Weekend, da BBC Radio 1, Healy brincou com os rumores de forma sarcástica: “Será que é um número? Será que é sincero? Será que ele irá falar disso? Todas essas questões serão ignoradas ao longo da próxima hora”, disse.