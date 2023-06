João Grande: “Não há qualquer hipótese de os quatro Taxi voltarem a tocar juntos. Eles nem queriam que tocássemos canções que são nossas”

João Grande, vocalista dos Taxi, é o convidado da edição desta semana do Posto Emissor. Com música nova acabada de lançar (o single ‘Nunca Mais’), o artista nascido no Porto em 1954, desfiou memórias de meio século de música.

Recordando o processo judicial que dois dos elementos fundadores da banda moveram contra si e o baixista Rui Taborda, e que só ficou resolvido em 2020, João Grande garante não haver “qualquer hipótese de os quatro Taxi [originais] voltarem a tocar juntos”.

“Os outros dois, Rodrigo [Freitas] e Henrique [Oliveira], não queriam tocar nem que nós tocássemos”, diz o músico, “começámos a usar o nome Taxi, que também era nosso, e eles disseram que não podia ser. Providências cautelares para aqui e para ali. Chegaram ao ponto de não quererem que nós tocássemos músicas que também eram nossas”.

Ouça a resposta completa a partir dos 50 minutos e 30 segundos: