Caetano Veloso diz que a digressão que o traz a Portugal deverá ser “a última voando pelo mundo”

Caetano Veloso deu a entender que a sua próxima digressão poderá ser a última da sua carreira.

Em declarações ao jornal uruguaio “El Observador”, destacadas na sua conta oficial no Instagram, Caetano afirmou que “esta turnê pode ser a última que faço voando pelo mundo”.

“Quero voltar a viver na Bahia e cantar lá toda semana — e que venha à minha terra quem quiser me ver e ouvir”, acrescentou.

Recorde-se que o músico brasileiro regressa a Portugal em setembro, para cinco concertos: a 9, 10 e 12 de setembro no Coliseu de Lisboa, e a 14 e 15 do mesmo mês no Coliseu do Porto.