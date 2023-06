Vocalista dos The Hives fica a sangrar após ser atingido pelo seu próprio microfone, mas leva o concerto até ao fim

O vocalista dos The Hives, Pelle Almqvist, ficou ferido após ser atingido na cabeça pelo seu próprio microfone.

A banda sueca estava a fazer a primeira parte de um concerto dos Arctic Monkeys em Sheffield, na passada sexta-feira, quando Almqvist fez rodopiar o fio do microfone (uma ‘tradição’ antiga) sobre a sua cabeça e, devido a um pisão no cabo por parte do guitarrista Niklas, irmão de Pelle, o microfone acabou por encontrar a cabeça do vocalista.

Segundo o “NME”, Pelle Almqvist ficou com um corte no sobrolho e a sangrar abundantemente, mas isso não o impediu de continuar com o espetáculo. “Estou bem”, afirmou mais tarde. “Fiquei muito fixe com a cara a sangrar mas não foi nada sério. É só um galo”, esclareceu o líder da banda que, em agosto, lança "The Death Of Randy Fitzsimmons", o primeiro álbum em mais de dez anos.

Veja o vídeo: