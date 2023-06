João Grande (Taxi): “Fomos ao camarim do Rod Stewart, tudo pintado de cor de rosa. Uma menina alta de cada lado, muitos bolos e champanhe”

João Grande, vocalista dos Taxi, é o convidado da edição desta semana do Posto Emissor. Com música nova acabada de lançar (o single ‘Nunca Mais’), o artista nascido no Porto em 1954, desfiou memórias de meio século de música.

Revivendo os anos do ‘boom’ do rock português, o músico do Porto lembrou dois concertos de nomes internacionais que contaram com os Taxi nas respetivas primeiras partes, entre os quais o espetáculo de Rod Stewart no Estádio do Restelo, em 1983.

“Fomos ao camarim do Rod Stewart, ele tinha mandado pintar tudo de cor de rosa. Aí já era mesmo, mesmo a sério. Ele tinha duas meninas muito altas, uma de cada lado dele. Era bolos e mais bolos, champanhe…”, começa por contar.

Ouça a resposta completa a partir dos 31 minutos e 24 segundos: