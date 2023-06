Álvaro Covões: “Tom Waits só não veio a Portugal porque o São Carlos estava em obras”

Álvaro Covões, diretor-geral da promotora Everything Is New, revelou que Tom Waits não veio a Portugal porque o Teatro Nacional São Carlos, em Lisboa, “estava em obras”.

Em entrevista à revista “Exame”, o organizador do NOS Alive e, recentemente, dos quatro concerto dos Coldplay em Coimbra, afirma: “Ele [Tom Waits] estava a fazer uma tournée em que todos os concertos tinham de ser numa sala de ópera. E, na altura, o São Carlos estava encerrado”. Covões reportar-se-á a concertos realizados por Waits entre 2006 e 2008, nas últimas digressões do artista norte-americano, que desde então só pontualmente voltou aos palcos.

O promotor deixa também uma ‘alfinetada’: “Também não sei se me deixavam, mesmo se não estivesse em obras. Há uns servidores públicos que se arrogam o direito de dizer que espetáculos podem ou não podem estar no palco do São Carlos. É um problema de regime”.

