'Mongolian Rhapsody': o maior sucesso dos Queen quase teve outro nome e uma letra diferente

O primeiro esboço de letra que Freddie Mercury escreveu à mão para o clássico ‘Bohemian Rhapsody’, numa página de um bloco de notas de uma companhia aérea já extinta, vai ser vendida em leilão.

A principal curiosidade reside no facto de, no topo da página, a palavra “Mongolian” surgir riscada e substituída por “Bohemian”, dando a entender que o título original da canção seria ‘Mongolian Rhapsody’.

Este é apenas um dos 1500 objetos que pertenciam a Mercury e que serão leiloados pela Sotheby's, em Inglaterra. Além do título, alguns dos versos eram igualmente distintos, como Mama / There’s a war began / I’ve got to leave tonight.

Estima-se que o artigo possa atingir um valor a rondar os 1,2 milhões de libras, algo como 1,4 milhões de euros. As letras deoutros grandes sucessos dos Queen, como ‘We Are the Champions’, ‘Don’t Stop Me Now' ou ‘Killer Queen’, também serão leiloadas.