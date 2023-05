Robbie Williams cantou ‘Angels’ com a multidão no North Festival, no Porto

Robbie Williams regressou este domingo a Portugal para aquele que foi o seu primeiro concerto no Porto, no âmbito do North Festival. O músico encerrou a edição deste ano do festival com um espetáculo assente nos seus maiores êxitos, recentemente reunidos na coletânea “XXV” de celebração dos seus 25 anos de carreira musical a solo.

Entre canções como ‘Let Me Entertain You’, servida bem no início da atuação, ou ‘Come Undone’, o músico britânico serviu uma versão de ‘Don’t Look Back in Anger’, dos Oasis, recuou até aos seus tempos na boy band Take That com ‘Could It Be Magic’ e dedicou ‘She’s The One’ a duas fãs, gémeas, que assistiram ao concerto na fila da frente.

Para o final do concerto, ficou reservado ‘Angels’, o seu maior sucesso, interpretado em coro com a multidão. Veja alguns vídeos do espetáculo.