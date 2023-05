Taylor Swift lança nova versão de ‘Snow on the Beach’, com ‘mais’ Lana Del Rey

Taylor Swift disponibilizou uma nova versão de ‘Snow on the Beach’, tema presente no álbum “Midnights”.

O tema conta com a participação de Lana Del Rey, que nesta nova versão tem um papel mais preponderante, a pedido dos fãs. Daí que no seu título esteja o trocadilho: “feat. More [Mais] Lana Del Rey”.

Em entrevista recente à “Billboard”, Lana admitiu não saber o que mais podia acrescentar à canção. “Não sabia que era a única a colaborar. Se soubesse, teria cantado o segundo verso todo, como ela queria”.

“Ela queria muito ter-me no álbum, e eu gostei muito dessa canção. Pensei que seria bom cruzar esse mundo, já que o Jack [Antonoff] e eu trabalhamos juntos, e o Jack e a Taylor também”.

Ouça aqui a nova versão de ‘Snow on the Beach’: