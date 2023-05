Tina Turner (1939-2023): os maiores êxitos de uma carreira brilhante

Getty Images

Primeiro com Ike Turner, parceria tumultuosa que durou quase vinte anos, depois ‘reinventada’ a partir da década de 80, Tina Turner deixou um número assinalável de sucessos que chegaram aos primeiros lugares dos tops de todo o mundo. Recorde aqui as canções que a memória coletiva fixou e as colaborações com nomes como David Bowie, Sting e Bryan Adams

