MARO: “Já estive em sessões em Los Angeles em que as pessoas vão ao Spotify e dizem: ‘queremos fazer mais ou menos parecido’”

MARO falou, no podcast Posto Emissor, sobre os casos de alegados plágios musicais apontados recentemente a artistas como Ed Sheeran ou Loreen, vencedora deste ano da Eurovisão. A artista, que acaba de editar o álbum “hortelã”, recordou situaçoes em sessões de composição que lhe causaram estranheza.



“Já estive em sessões em Los Angeles em que me faziam um bocadinho de confusão porque as pessoas começam ‘então vamos compor’ e depois vão ao Spotify ouvir coisas [e dizem]: ´queremos fazer uma coisa mais ou menos [parecida com] isto", diz MARO, “logo aí, para mim, já estás a copiar um molde. É estranhíssimo”.

Ouça a resposta completa a partir dos 54 minutos e os 28 segundos.