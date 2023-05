Fã põe à venda água da chuva que se abateu sobre o concerto de Taylor Swift no passado sábado

Um fã de Taylor Swift colocou à venda vários frascos contendo o que diz ser água da chuva que se abateu sobre o Estádio Gillette, em Foxborough, Massachusetts (EUA), onde a cantautora atuou no passado sábado.

O anúncio foi colocado no Matketplace do Facebook, com cada frasco a custar 250 dólares (cerca de 231 euros). De acordo com o website “Page Six”, os frascos são provenientes de um dispensário de canábis local.

O anúncio foi entretanto apagado, mas gerou já vários comentários humorísticos; há quem pergunte se a água em questão foi recolhida dentro do estádio ou no parque de estacionamento, ou se nos balcões superiores ou inferiores.

Veja aqui: